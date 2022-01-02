Сергій Лазановський, який став популярним після перемоги в 11-му сезоні шоу "Голос країни", поділився світлинами зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка була його тренером.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram переможець 11 сезону вокального шоу "Голос країни" Сергій Лазановський опублікував фото з відомою українською співачкою Надею Дорофєєвою, яка була його тренером на шоу.

"Поки їду на концерт, то закину вам наші фото із Надею Дорофєєвою 🔥

Ще у програмі "Твій день" ми і подумати не могли, що перетнемось у 12 сезоні "Голосу країни" 😎", - написав Лазановський.

Зауважимо, що Надя Дорофєєва зайняла тренерське крісло на проєкті. Її колегами стали співаки Потап, Оля Полякова та Святослав Вакарчук. Натомість Сергій Лазановський став новим ведучим бекстейджу.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський після кучерів і бороди приголомшив новим експериментом: кадри.

Раніше Politeka повідомляла, що Лазановський несподівано повернувся на "Голос країни" і опинився в кріслі тренера: "Це буде крутий сезон".

Також Politeka писала, що переможця "Голосу країни" Лазановського насилу можна впізнати після нових експериментів: сиві кучері і борідка.