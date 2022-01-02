Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram победитель 11 сезона вокального шоу "Голос країни" Сергей Лазановский опубликовал фото с известной украинской певицей Надей Дорофеевой, которая была его тренером на шоу.
"Пока еду на концерт, то закину вам наши фото с Надей Дорофеевой 🔥
Еще в программе "Твій день" мы и подумать не могли, что пересечемся в 12 сезоне "Голосу країни" 😎 ", - написал Лазановский.
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Заметим, что Надя Дорофеева заняла тренерское кресло на проекте. Ее коллегами стали певцы Потап, Оля Полякова и Святослав Вакарчук. Зато Сергей Лазановский стал новым ведущим бэкстейджа.
Напомним, что победитель "Голосу країни" Лазановский после кудрей и бороды огорошил новым экспериментом: кадры.
Ранее Politeka сообщала, что Лазановский неожиданно вернулся на "Голос країни" и оказался в кресле тренера: "Это будет крутой сезон".
Также Politeka писала, что победителя "Голосу краъни" Лазановского с трудом можно узнать после новых экспериментов: седые кудри и бородка.