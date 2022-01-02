Як пише Politeka.net, 27-річна Катя Репяхова одружена з 55-річним Віктором Павликом. У пари є син Михайло, який народився в 2021 році. Блогерка активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать десятки тисяч фанатів.
На новому фото Катя показала, як проводить час в Івано-Франківську. Як виявилося, Репяхова разом з сином Михайлом і чоловіком вирішили оговтається на Західну Україну після Нового року.
"Вчора поки всі спали, ми так здорово з'їздили з Яремче в улюблений Івано-Франківськ.
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Думаю так", - написала Репяхова.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Клас. Гарного відпочинку" ," які гарні фото! Класно!", "Я з Івано-Франківської області. Люблю ІФ всім серцем".
Нагадаємо, Репяхова покрасувалася сімейним луком з Павликом, розповівши про особливий Новий Рік
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