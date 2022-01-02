Блогерка Катя Репяхова, яка одружена з Віктором Павликом і нещодавно йому народила сина Михайла, показала, куди поїхала з дитиною.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катя Репяхова одружена з 55-річним Віктором Павликом. У пари є син Михайло, який народився в 2021 році. Блогерка активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать десятки тисяч фанатів.

На новому фото Катя показала, як проводить час в Івано-Франківську. Як виявилося, Репяхова разом з сином Михайлом і чоловіком вирішили оговтається на Західну Україну після Нового року.

"Вчора поки всі спали, ми так здорово з'їздили з Яремче в улюблений Івано-Франківськ.

У мене багато передплатників з ІФ?

Думаю так", - написала Репяхова.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Клас. Гарного відпочинку" ," які гарні фото! Класно!", "Я з Івано-Франківської області. Люблю ІФ всім серцем".

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