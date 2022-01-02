Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і Зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник, якому приписують стосунки з його бек-вокалісткою Таюне, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу Олег порадував своїх "вовчиць" теплим новорічним роликом. У короткому відео-бумерангу співак з'явився в стильному образі - на ньому красивий сіро-зелений костюм з чорною сорочкою і строкатою хусткою в кишені піджака. А на обличчі сяє промениста посмішка. У ролику артист розсипає конфетті.

У підписі до публікації Винник написав: "За окном зима белым-бела, все невзгоды снегом замела". Шанувальники тут же почали коментувати відео, засинаючи виконавця компліментами і привітаннями: "Прекрасний, харизматичний", "Так волоссячком прикольно смикнув", "З Новим Роком, Щасливого Різдва!", "З Новим роком", "Яке красиве відео. Чарівна атмосфера і неймовірна людина на відео. З Новим роком вас", "Ну і Олег Анатолійович, в таку холодну пору таке тепле відео", "Принц з чарівної казки. З Наступившим Вас", "Клас".

Нагадаємо, Олег Винник разом з Поляковою запалили на сцені "Вечірнього Кварталу": "Довгоноге щастя".

Як повідомляла Politeka, "Як він дивиться на неї": Олег Винник і його бек-вокалістка не змогли приховати тягу один до одного.

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