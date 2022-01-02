Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник, которому приписывают отношения с его бэк-вокалисткой Таюне, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз Олег порадовал своих "волчиц" теплым новогодним роликом. В коротком видео-бумеранге певец появился в стильном образе – на нем красивый серо-зеленый костюм с черной рубашкой и пестрым платком в кармане пиджака. А на лице сияет лучезарная улыбка. В ролике артист рассыпает конфетти.

В подписи к публикации Винник написал: "За окном зима белым-бела, все невзгоды снегом замела". Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая исполнителя комплиментами и поздравлениями: "Прекрасный, харизматичный", "Так волосиками прикольно дернул", "С Новым Годом, счастливого Рождества!", "С новым годом", "Какое красивое видео. Волшебная атмосфера и невероятный человек на видео. С Новым годом вас", "Ну и Олег Анатольевич, в столь холодную пору такое теплое видео", "Принц из волшебной сказки. С Наступившим Вас", "Класс".

Напомним, Олег Винник вместе с Поляковой зажгли на сцене "Вечернего квартала": "Длинноногое счастье".

Как сообщала Politeka, "Как он смотрит на нее": Олег Винник и его бэк-вокалистка не смогли скрыть тягу друг к другу.

Также Politeka писала, что Винник в образе "крутого мачо" обратился к украинцам: "Будем очищать свои души".