45-річна Падалко опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому з'явилася разом з іншими телеведучими, включаючи Аллу Мазур, яка перемогла рак, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Щоб з Вами не траплялося, щоб ви не робили і де б ви не були, завжди є плюси...)", - підписала кадри Падалко.

У відеонарізці скомпоновані різні життєві ситуації ведучих, які говорять про те, що й у них теж бувають злети та падіння, але незважаючи на це вони роками стабільно з'являються на телеекранах українців.

Лідія таран, алла мазур, Марічка падалко

Першою надихаюче відео прокоментувала ведуча новин Лідія Таран. "Круто вийшло🔥 😍", - написала вона.

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Інші користувачі приєдналися до обговорення:

"Як же це красиво і тепло❤️❤️"

"Спасибі всій команді професіоналів 1+1!!! ❤️👏"

"Заплакала"

"❤️Так, ви з нами 25 років, хоч ми зараз і не бачимо вас, але ми разом 🙌"

"Дорогі наші, спасибі, що ви є, спасибі за вашу працю, за ваші посмішки, натхнення і любов до кожного глядача!!!🤗❤️"

"Золоті слова! Марічка молодчинка!!! Обіймаю!!!❤️"

"Дуже зворушливо 🥰. Мало не заплакала😭 💙"

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