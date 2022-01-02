45-річна Падалко опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому з'явилася разом з іншими телеведучими, включаючи Аллу Мазур, яка перемогла рак, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Щоб з Вами не траплялося, щоб ви не робили і де б ви не були, завжди є плюси...)", - підписала кадри Падалко.

У відеонарізці скомпоновані різні життєві ситуації ведучих, які говорять про те, що й у них теж бувають злети та падіння, але незважаючи на це вони роками стабільно з'являються на телеекранах українців.

Першою надихаюче відео прокоментувала ведуча новин Лідія Таран. "Круто вийшло🔥 😍", - написала вона.

Інші користувачі приєдналися до обговорення:

"Як же це красиво і тепло❤️❤️"

"Спасибі всій команді професіоналів 1+1!!! ❤️👏"

"Заплакала"

"❤️Так, ви з нами 25 років, хоч ми зараз і не бачимо вас, але ми разом 🙌"

"Дорогі наші, спасибі, що ви є, спасибі за вашу працю, за ваші посмішки, натхнення і любов до кожного глядача!!!🤗❤️"

"Золоті слова! Марічка молодчинка!!! Обіймаю!!!❤️"

"Дуже зворушливо 🥰. Мало не заплакала😭 💙"

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