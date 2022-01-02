Актриса Ольга Сумська, яка вже більше 30 років радує українців своєю творчістю, показала стильний образ для одного з серіалів, який вийшов в 2006 році.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська майже 40 років знімається в кіно і грає в театрі. Перша картина, в яку запросили зірку грати, була знята в 83-му році. З того часу актрису визнали народною і заслуженою артисткою України, але зірка не зупиняється і продовжує плідно працювати. Не забуває 55-річна Ольга і про Instagram, де веде активно сторінку і ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Ольга з'явилася в шикарній сукні з декольте і в капелюшку. Як можна зрозуміти, це образ Сумської для серіалу" Театр приречених", де вона зіграла роль Ірини Хмельницької.

"Театр приречених", - підписала кадри зірка в сторіс Instagram.

Актриса додала відразу кілька фото, демонструючи свій образ у всій красі.

Нагадаємо, Сумська біля ялинки покрасувалася з новою зачіскою, яка її дуже молодить

А ще Politeka писала, що Сумська показала молодого Борисюка, до якого пішла від першого чоловіка

Також Politeka повідомляла, що 55-річна Ольга Сумська оновила зачіску і стала виглядати ще молодшою