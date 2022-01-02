Як пише Politeka.net, Ольга Сумська майже 40 років знімається в кіно і грає в театрі. Перша картина, в яку запросили зірку грати, була знята в 83-му році. З того часу актрису визнали народною і заслуженою артисткою України, але зірка не зупиняється і продовжує плідно працювати. Не забуває 55-річна Ольга і про Instagram, де веде активно сторінку і ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Ольга з'явилася в шикарній сукні з декольте і в капелюшку. Як можна зрозуміти, це образ Сумської для серіалу" Театр приречених", де вона зіграла роль Ірини Хмельницької.

"Театр приречених", - підписала кадри зірка в сторіс Instagram.

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