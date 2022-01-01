Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Она прославилась после главной роли в сериале "Роксолана", еще в 90-х. И сейчас артистка продолжает активно заниматься карьерой, и снимается во множестве проектов.
Кроме того, Ольга Сумская активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится подробностями своей жизни. В частности артистка, которая в свои 55 лет может похвастаться восхитительной внешностью, часто показывает кадры из салонов красоты.
Накануне Ольга Сумская похвасталась обновлением прически просто из кресла, где над ее шевелюрой работал стилист.
В новом посте Ольга Сумская похвасталась новой прической на фоне наряженной елки, и поздравила поклонников и коллег с Новым годом.
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«Поздравляю, красавица», - отреагировал на пост Павел Зибров.
Поклонники артистки также присоединились к поздравлениям.
Ранее сообщалось, 55-летняя Ольга Сумская обновила прическу и стала выглядеть еще моложе: "Это шикарно"
Также, Сумская нарядила с Борисюком елку и показала свое настоящее лицо: без грима и с пучком на голове
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