Актриса Ольга Сумская, которая уже более 30 лет радует украинцев своим творчеством, показала стильный образ для одного из сериалов, который вышел в 2006 году.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская почти 40 лет снимается в кино и играет в театре. Первая картина, в которую пригласили звезду играть, была снята в 83-м году. С того времени актрису признали Народной и Заслуженной артисткой Украины, но звезда не останавливается и продолжает плодотворно работать. Не забывает 55-летняя Ольга и об Инстаграм, где ведет активно страничку и делится многим интересным.

На новом фото Ольга появилась в шикарном платье с декольте и в шляпке. Как можно понять, это образ Сумской для сериала "Театр обреченных", где она сыграла роль Ирины Хмельницкой.

"Театр обреченных", - подписала кадры звезда в сторис Инстаграм.

Актриса добавила сразу несколько фото, демонстрируя свой образ во всей красе.

Напомним, Сумская возле елки покрасовалась с новой прической, которая ее очень молодит

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