Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская почти 40 лет снимается в кино и играет в театре. Первая картина, в которую пригласили звезду играть, была снята в 83-м году. С того времени актрису признали Народной и Заслуженной артисткой Украины, но звезда не останавливается и продолжает плодотворно работать. Не забывает 55-летняя Ольга и об Инстаграм, где ведет активно страничку и делится многим интересным.
На новом фото Ольга появилась в шикарном платье с декольте и в шляпке. Как можно понять, это образ Сумской для сериала "Театр обреченных", где она сыграла роль Ирины Хмельницкой.
"Театр обреченных", - подписала кадры звезда в сторис Инстаграм.
"До мурашек": муж Пугачевой Галкин вышел на сцену со своим сыном Гарри и удивил дуэтом, видео
Огневич после расставания с Задворным засветилась с экс-ухажером Мишиной из «Холостячки»: кадры
Звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин подшутили над украинцами после новогодней ночи: "Проверка жизнеспособности!"
Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решился показать, с кем встречает Новый год: "Пора..."
Dzidzio, Лесю Никитюк, Санину и других сразил наряд Тины Кароль с глубоким вырезом: "Ничего себе"
Актриса добавила сразу несколько фото, демонстрируя свой образ во всей красе.
Напомним, Сумская возле елки покрасовалась с новой прической, которая ее очень молодит
А еще Politeka писала, что Сумская показала молодого Борисюка, к которому ушла от первого мужа
Также Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская обновила прическу и стала выглядеть еще моложе