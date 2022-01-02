Як відомо, Монатік з дружиною та синами відправився на свята до Флориди, США. Дмитро та Ірина публікують у соцмережі кадри з подорожі. Судячи з геометкам, сімейство знаходиться зараз в Майямі. У своєму свіжому пості дружина Монатіка покрасувалася в незвичайній сукні персикового відтінку з мереживною обробкою, передає Politeka.net.

У підписі Ірина розкрила свої емоції від вбрання:

"Настільки насичені видалися дні, що й не встигла подякувати неймовірним людям за диво вбрання - щиро дякую. З Вами відчуваєш себе завжди, як на килимовій доріжці. Така красотища і всього лише з 1 приміркою - захоплення і вдячність❤️🔥❤️🔥❤️🔥".

За короткий час користувачі встигли поставити сотні лайків, а деякі навіть прокоментувати: "🔥 любимо неймовірно".

До цього дружина Монатіка показувала, як вони всією сім'єю відвідали місцевий луна-парк. Діти були в захваті від кількості найрізноманітніших атракціонів. Правда, як зізналася Ірина, вона з хлопчиками вибирала "не найстрашніші". Відповідні фото опубліковані в неї в Instagram.

Нагадаємо, дружина Монатіка показала, як публіка зустрічала співака під час корпоративу, відео: "Дай Бог..."

Як повідомляла Politeka, Дружина Монатіка в купальнику подражнила формами на березі океану: "мені так куди більше подобається".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка розбурхала новорічними розвагами за кордоном: "враження на все життя"