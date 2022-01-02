Как известно, Монатик с женой и сыновьями отправился на праздники во Флориду, США. Дмитрий и Ирина публикуют в соцсети кадры из путешествия. Судя по геометкам, семейство находится сейчас в Майями. В своем свежем посте жена Монатика покрасовалась в необычном платье персикового оттенка с кружевной отделкой, передает Politeka.net.

В подписи Ирина раскрыла свои эмоции от наряда:

"Настолько насыщенные выдались дни,что и не успела поблагодарить невероятных людей за чудо наряд - искренне благодарю 🙏🏾🙏🏾. С Вами чувствуешь себя всегда, как на ковровой дорожке. Такая красотища и всего лишь с 1 примеркой - восхищение и благодарность❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥".

За короткое время пользователи успели поставить сотни лайков, а некоторые даже прокомментировать: "🔥 любим невероятно".

До этого жена Монатика показывала, как они всей семьей посетили местный луна-парк. Дети были в восторге от количества самых разнообразных аттракционов. Правда, как призналась Ирина, она с мальчиками выбирала "не самые страшные". Соответствующие фото опубликованы у нее в Инстаграм.

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