Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є успішною співачкою з України. Зірка продовжує творити, а також веде соціальні мережі, де радує фоловерів багатьом цікавим.
На нових кадрах Світлана танцювала в блискучому вбранні і з чорним волоссям. Верхня частина образу була досить короткою, тому можна легко оцінити прес Лободи. Артистка вражала рухами на відео.
"Мабуть, це був один з кращих вогників) ви згодні? понра?",- написала Лобода.
Алан Бадоєв прокоментував відео:"Міа кара, ти прекрасна".
"До мурашок": чоловік Пугачової Галкін вийшов на сцену зі своїм сином Гаррі і здивував дуетом, відео
Не дожила до ювілею: зупинилося серце легендарної актриси і власниці семи "Еммі"
ДТП з автобусом забрала багато життів, серед постраждалих діти: "Вилетів на зустрічку і..."
Змучена Камінська з "НеАнгелів" показала себе в ліжку: "Хто мене приведе до тями?"
"Життя змінилося кардинально": фіналіст "Майстер Шеф" Владислав розповів про нову роботу після шоу
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Сильно, модно і молодіжно", "Шикарно", " дуже красиво і класно. Виконання просто вау", " це було шедеврально! Тепер просто неможливо зупинитися Слухати студійку", " а талія. Не те що у мене після олів'є".
Нагадаємо, Лобода змінила блонд на темний колір волосся і покрасувалася накачаним пресом
А ще Politeka повідомляла, що Лобода з" новою " зовнішністю розповіла про свої досягнення в Росії
Також Politeka писала, що ким були Лобода, Могилевська, Огневич та інші зірки на новорічних ранках