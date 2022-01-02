Співачка Світлана Лобода, яка є популярною співачкою, показала, як запалила на новорічному вогнику, примірявши вбрання в стилі диско.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є успішною співачкою з України. Зірка продовжує творити, а також веде соціальні мережі, де радує фоловерів багатьом цікавим.

На нових кадрах Світлана танцювала в блискучому вбранні і з чорним волоссям. Верхня частина образу була досить короткою, тому можна легко оцінити прес Лободи. Артистка вражала рухами на відео.

"Мабуть, це був один з кращих вогників) ви згодні? понра?",- написала Лобода.

Алан Бадоєв прокоментував відео:"Міа кара, ти прекрасна".

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Сильно, модно і молодіжно", "Шикарно", " дуже красиво і класно. Виконання просто вау", " це було шедеврально! Тепер просто неможливо зупинитися Слухати студійку", " а талія. Не те що у мене після олів'є".

Нагадаємо, Лобода змінила блонд на темний колір волосся і покрасувалася накачаним пресом

А ще Politeka повідомляла, що Лобода з" новою " зовнішністю розповіла про свої досягнення в Росії

Також Politeka писала, що ким були Лобода, Могилевська, Огневич та інші зірки на новорічних ранках



