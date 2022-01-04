Олександра Зарицька минулого року брала участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Зірка всіх здивувала своєю формою, адже за перші п'ять тижнів на проекті їй вдалося схуднути на 12 кг.
Раніше артистка зізнавалася, що важила 80 кг, а не так давно додала - їй дуже подобається її нова фігура, і 20 кг їй дуже заважали.
Співачка активно веде сторінку в соцмережі, в якій показує найяскравіші моменти у своєму житті. У новому сторі Олександра Зарицька вирішила показати, як вона виглядає після святкування Нового року.
Зірка позувала в смугастій кофті, з простою зачіскою - загалом, по-домашньому. У руці дівчина тримала великий келих.
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"2 січня. Келих на 900 мл", - написала Олександра Зарицька.
Зазначимо, солістка "KAZKA" зізналася, що після створення групи вони святкують Новий рік на роботі, прямо на сцені, і їй дуже подобається, адже це дуже весело, і вона не пропускає найцікавіше.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA показала свій скромний відпочинок у новорічній атмосфері
А ще Politeka писала, що Зарицька і Мєшков не змогли розлучитися після " Танців з зірками»
Також Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA чесно зізналася, що у неї з партнером по "танцях з зірками"