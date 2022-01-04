Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, в 2021 році здивувала всіх своєю зовнішністю, адже вона схудла на 20 кілограмів, а після свята показала, як виглядає зараз.

Олександра Зарицька минулого року брала участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Зірка всіх здивувала своєю формою, адже за перші п'ять тижнів на проекті їй вдалося схуднути на 12 кг.

Раніше артистка зізнавалася, що важила 80 кг, а не так давно додала - їй дуже подобається її нова фігура, і 20 кг їй дуже заважали.

Співачка активно веде сторінку в соцмережі, в якій показує найяскравіші моменти у своєму житті. У новому сторі Олександра Зарицька вирішила показати, як вона виглядає після святкування Нового року.

Зірка позувала в смугастій кофті, з простою зачіскою - загалом, по-домашньому. У руці дівчина тримала великий келих.

"2 січня. Келих на 900 мл", - написала Олександра Зарицька.

Зазначимо, солістка "KAZKA" зізналася, що після створення групи вони святкують Новий рік на роботі, прямо на сцені, і їй дуже подобається, адже це дуже весело, і вона не пропускає найцікавіше.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA показала свій скромний відпочинок у новорічній атмосфері

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