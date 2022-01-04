Александра Зарицкая в прошлом году принимала участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Звезда всех удивила своей формой, ведь за первые пять недель на проекте ей удалось похудеть на 12 кг.
Ранее артистка признавалась, что весила 80 кг, а не так давно добавила - ей очень нравится ее новая фигура, и 20 кг ей очень мешали.
Певица активно ведет страницу в соцсети, в которой показывает самые яркие моменты в своей жизни. В новом стори Александра Зарицкая решила показать, как она выглядит после празднования Нового года.
Звезда позировала в полосатой кофте, с простой прической - в общем, по-домашнему. В руке девушка держала большой бокал.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Главный мужчина в жизни Ксении Мишиной оставил её в "дурочках": "Вот это мастерство..."
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
Экс-участник "Холостячки" Рыбак похвастался путешествием с возлюбленной в Дубай: "Нам очень повезло"
Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
"2 января. Бокал на 900 мл", - написала Александра Зарицкая.
Отметим, солистка "KAZKA" призналась, что после создания группы они празднуют новый год на работе, прямо на сцене, и ей очень нравится, ведь это очень весело, и она не пропускает самое интересное.
Напомним, Зарицкая из KAZKA показала свой скромный отдых в новогодней атмосфере
А еще Politeka писала, что Зарицкая и Мешков не смогли расстаться после «Танців з зірками»
Также Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA честно призналась, что у нее с партнером по "Танцям з зірками"