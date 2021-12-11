Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, которая недавно танцевала на паркете "Танців з зірками" с Юрием Мешковым, рассказала, что сейчас у нее с ним, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая популярная украинская певица, которая успела завоевать сердца не только украинских слушателей, но и всего мира. Недавно звезда участвовала в "Танцях з зірками", где вошла в топ 5 пар с Юрием Мешком, а после проекта неоднократно намекала на что-то большее, чем просто партнерство по "танцях". В новых сторис в Инстаграм Зарицкая решила поговорить с фанатами.

"Давно не говорила с вами. Давайте что-то интересное", - написала Александра, предлагая поговорить.

"С Прохоровым вы остались друзьями??", - спросил фанат.

"Мы прошли и огонь и слезы и все, это укрепило нашу дружбу, я его очень люблю", - написала Александра и добавила фото с Прохоровым.

"Что у тебя с Юрой?", - спросил второй фанат.

"Юра для меня особенный человек...", - написала загадочно звезда и добавила фото Мешкова.

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