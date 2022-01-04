Учасник другого сезону проєкту "Холостячка" Роман Свечкоренко нещодавно показав свою обраницю українцям і пошкодував про це.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко розповідає про хейт, який звалився на його нову обраницю - Леру Чернецьку (щоб подивитися її фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Дивіться, яка ситуація. До того як я показав Леру, мені було проблемно знімати історії тому що я не міг нормально навіть вдома знімати. Зараз з'явилася інша проблема, з'явився хейт в її бік", - поділився Роман Свечкоренко.

"Якщо я звик до хейту після "Холостячки", то вона ні, у неї його взагалі не було. Зараз стільки на неї починає виливатися, що, чесно, навіть таке відчуття, що ми даремно все це зробили. Потрібно було просто нічого не показувати. А по факту просто хотілося з вами поділитися чимось, що було для мене важливо. Мабуть, все це було даремно", - пошкодував Роман Свечкоренко.

"Лери більше в сторіз не буде...",- заявив екс-учасник "Холостячки".

"Давай просто зробимо як раніше. Кожен буде знімати сам себе і менше ***** буде. Мені неприємно". - висловилася обраниця Романа Свечкоренко - Лера Чернецька.

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