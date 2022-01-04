Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко рассказывает о хейте, который свалился на его новую избранницу - Леру Чернецкую (чтобы посмотреть её фото, доскролльте до конца страницы).
"Смотрите, какая ситуация. До того как я показал Леру, мне было проблемно снимать истории потому что я не мог нормально даже дома снимать. Сейчас появилась другая проблема, появился хейт в её сторону", — поделился Роман Свечкоренко.
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"Если я привык к хейту после "Холостячки", то она нет, у неё его вообще не было. Сейчас столько на неё начинает выливаться, что, честно, даже такое ощущение, что мы зря всё это сделали. Нужно было просто ничего не показывать. А по факту просто хотелось с вами поделиться чем-то, что было для меня важно. Видимо, всё это было зря", — пожалел Роман Свечкоренко.
"Леры больше в Сториз не будет...", — заявил экс-участник "Холостячки".
"Давай просто сделаем как раньше. Каждый будет снимать сам себя и меньше ***** будет. Мне неприятно". - высказалась избранница Романа Свечкоренко - Лера Чернецкая.
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