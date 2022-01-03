Колишній учасник шоу "Холостячка-2", який веде блог про психологію, Роман Свечкоренко днями показав свою дівчину, 21-річну Валерію Чернецьку - блогерку і дизайнерку, з якою, як виявилося, переживає "непростий" період.

Роман Свечкоренко покинув шоу "Холостячка-2" з умовою, що розлучиться з дружиною і повернеться, передає Politeka.net. Однак блогер з'явився у фінальній серії шоу, показавши документ про те, що не завершив процедуру розлучення, і отримав відмову від співачки Злати Огневич.

Після завершення шоу особисте життя у чоловіка, мабуть, стало налагоджуватися, про що свідчать нові пости в Instagram, в яких він показав свою нову дівчину - 21-річну Валерію Чернецьку - блогерку і дизайнерку.

У нових сторіс пара зізналася в "непростому" періоді разом.

"Новий етап у нас почався у відносинах і нова критика, хоча мені здавалося, що ми пройшли битовуху", - написав Роман Свечкоренко.

На кадрах пара їхала в машині, і знімала один одного в сторіс. Однак дівчині не подобався ракурс, і вона просила коханого піднімати камеру: "Ось так ось?", - поцікавився Роман Свечкоренко, а красуня спитала: "Злишся?", на що той відповів: "Ні, я просто не розумію".

"Коротше, ми їдемо до Львова, а паралельно вчимося знімати один одного в сторіс", - написав блогер.

Нагадаємо, Свечкоренко висловив, що думає про кожного учасника "Холостячки"

А ще Politeka писала, що екс-учасник "Холостячки" Свечкоренко засвітив розваги з улюбленицею на руках

Також Politeka повідомляла, що лікар зірвався на Свічкоренка з "Холостячки", який загримів у БСП після бійки і поліції