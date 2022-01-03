Роман Свечкоренко покинув шоу "Холостячка-2" з умовою, що розлучиться з дружиною і повернеться, передає Politeka.net. Однак блогер з'явився у фінальній серії шоу, показавши документ про те, що не завершив процедуру розлучення, і отримав відмову від співачки Злати Огневич.
Після завершення шоу особисте життя у чоловіка, мабуть, стало налагоджуватися, про що свідчать нові пости в Instagram, в яких він показав свою нову дівчину - 21-річну Валерію Чернецьку - блогерку і дизайнерку.
У нових сторіс пара зізналася в "непростому" періоді разом.
"Новий етап у нас почався у відносинах і нова критика, хоча мені здавалося, що ми пройшли битовуху", - написав Роман Свечкоренко.
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На кадрах пара їхала в машині, і знімала один одного в сторіс. Однак дівчині не подобався ракурс, і вона просила коханого піднімати камеру: "Ось так ось?", - поцікавився Роман Свечкоренко, а красуня спитала: "Злишся?", на що той відповів: "Ні, я просто не розумію".
"Коротше, ми їдемо до Львова, а паралельно вчимося знімати один одного в сторіс", - написав блогер.
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