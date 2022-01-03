Бывший участник шоу "Холостячка-2", который ведет блог о психологии, Роман Свечкоренко на днях показал свою девушку, 21-летнюю Валерию Чернецкую - блогершу и дизайнера, с которой, как оказалось, переживает "непростой" период.

Роман Свечкоренко покинул шоу "Холостячка-2" с условием, что разведется с женой и вернется, передает Politeka.net. Однако блогер появился в финальной серии шоу, показав документ о том, что не завершил процедуру развода, и получил отказ от певицы Златы Огневич.

После завершения шоу личная жизнь у мужчины, видимо, стала налаживаться, о чем свидетельствуют новые посты в Инстаграм, в которых он показал свою новую девушку - 21-летнюю Валерию Чернецкую - блогершу и дизайнера.

В новых сторис пара призналась в "непростом" периоде вместе.

"Новый этап у нас начался в отношениях и новая критика, хотя мне казалось, что мы прошли бытовуху", - написал Роман Свечкоренко.

На кадрах пара ехала в машине, и снимала друг друга в сторис. Однако девушке не нравился ракурс, и она просила любимого поднимать камеру: "Вот так вот?", - поинтересовался Роман Свечкоренко, а красотка спросила: "Злишься?", на что тот ответил: "Нет, я просто не понимаю".

"Короче, мы едем во Львов, а параллельно учимся снимать друг друга в сторис", - написал блогер.

Напомним, Свечкоренко высказал, что думает о каждом участнике "Холостячки"

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