Відомий український виконавець Олег Винник записав дует зі співачкою Олею Поляковою і представив його на сцені "Вечірнього кварталу".

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець Олег Винник і суперблондинка українського шоубізнесу Оля Полякова представили дуетний хіт"Довгоноге щастя". Прем'єра пісні відбулася на сцені новорічного концерту "Вечірнього Кварталу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Олег і Оля влаштували справжнє шоу на сцені, глядачі в залі були в захваті, як і користувачі Мережі, які почали коментувати відео з виступу. Деякі почали жартувати, що Винник знайшов заміну своїй бек-вокалістці Таюне.

"Талановиті і красиві!", "Солодка парочка!", "Я вас обожнюю", "Шикарна пісня!", "Браво! Якщо красиво, то красиво!", "Ви супер! Дуже класно вийшло, ви талант великий", "Дует шикарний вийшов! Молодці удвох", "Яка Полякова шикарна, голос ноги талант і красуня. Вона божественна", "Красивий дует вийшов! Я думала, він їй по пояс буде, але відмінно виглядали! Це волосся, що розвиваються на вітрі! Королі естради!",- пишуть у коментарях до відео.

Нагадаємо, Олег Винник за лаштунками насмішив поведінкою з ведучим "Маски" Остапчуком: "За всіх вовчиць".

Як повідомляла Politeka, "Так волоссячком прикольно смикнув": Олег Винник розтопив серця "вовчиць" новорічним відео.

Також Politeka писала, що Олег Винник разом з Поляковою запалили на сцені "Вечірнього Кварталу": "Довгоноге щастя".