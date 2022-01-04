Як повідомляє Politeka.net, у фіналі шоу "Майстер Шеф" пристрасті просто кипіли, а учасники, що вилетіли, дозволили собі відпускати глузливі коментарі щодо однієї з фіналісток Світлани. Коротке відео з цим моментом з'явилося на ютуб-каналі проекту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Переможені учасники сезону у фіналі стояли на балкончику і спостерігали за фіналістами, які стояли за своїми столами і готували фінальні страви. Кілька хлопців і дівчат почали обговорювати фіналістку Світлану, яка, на їхню думку, пройшла у фінал незаслужено. Над нею почали жартувати, відзначаючи, що вона "жінка з села і готує котлетки".

"Розумієте, ще вчора я була простою жінка з села, проста українська жінка. Ну просто я ж з села сама. Я зараз буду боротися за ... Ну ось і руки ці ще. І українська кухня ... Повозвисилась на новий рівень ... Послухайте, це не просто котлети, це нова українська кухня...", - знущальним тоном говорять між собою учасники, перекривляючи Світлану.

Однак, як виявилося, це звичайна людська завити, адже в окремих інтерв'ю, деякі учасники аж розплакалися через те, що у фінал пройшла Світлана, а не вони самі.

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