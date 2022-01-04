Как сообщает Politeka.net, в финале шоу "Мастер Шеф" страсти просто кипели, а вылетевшие участники позволили себе отпускать насмешливые комментарии относительно одной из финалисток Светланы. Короткое видео с этим моментом появилось на ютуб-канале проекта (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, проигравшие участники сезона в финале стояли на балкончике и наблюдали за финалистами, которые стояли за своими столами и готовили финальные блюда. Несколько парней и девушек начали обсуждать финалистку Светлану, которая, по их мнению, прошла в финал незаслуженно. Над ней начали шутить, отмечая, что она "женщина из села и готовит котлетки".

"Понимаете, еще вчера я была простоя женщина из села, простая украинская женщина. Ну просто я же из села сама. Я сейчас буду бороться за… Ну вот и руки эти еще. И украинская кухня… Повозвысилась на новый уровень… Послушайте, это не просто котлеты, это новая украинская кухня…", - издевательским тоном говорят между собой участники, перекривляя Светлану.

Однако, как оказалось, это обычная человеческая завить, ведь в отдельных интервью, некоторые участники аж расплакались из-за того, что в финал прошла Светлана, а не они сами.

Напомним, Хименес-Браво засомневался в победителе "Мастер Шеф 11": "Ошиблись!".

Как сообщала Politeka, Мастер Шеф. Битва сезонов", кто из участников получил второй шанс: "Проиграла в финале Евгению Клопотенко".

Также Politeka писала, что Участники Мастер Шеф бесцеремонно "обокрали" судью Ярославского: "Нам тоже хочется".