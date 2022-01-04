Старший син Віктора Павлика-Олександр Павлик показав, який подарунок для нього підготував його батько і його нова дружина Катерина Репяхова.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським артистом. Нещодавно у нього народився син-Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой. Також, у нього є старший син Олександр Павлик, який пішов по стопах батька і став відомим артистом.

Так, цього разу молода дружина Віктора Павлика опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах старший син Віктора Павлика - Олександр розпаковує подарунок від свого батька і його дружини - Каті Репяховой. Як виявилося, вони виконали його мрію і подарували йому чоботи від фірми "UGG".

"Справжні "UGG"! Справжні! Ось вона моя мрія збулася. Спасибі Дідусь Мороз", - висловився Олександр Павлик.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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