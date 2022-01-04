Як передає Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським артистом. Нещодавно у нього народився син-Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой. Також, у нього є старший син Олександр Павлик, який пішов по стопах батька і став відомим артистом.
Так, цього разу молода дружина Віктора Павлика опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах старший син Віктора Павлика - Олександр розпаковує подарунок від свого батька і його дружини - Каті Репяховой. Як виявилося, вони виконали його мрію і подарували йому чоботи від фірми "UGG".
"Справжні "UGG"! Справжні! Ось вона моя мрія збулася. Спасибі Дідусь Мороз", - висловився Олександр Павлик.
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Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
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