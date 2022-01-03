Українські артисти Олег Винник і Оля Полякова, нарешті, "народили" своє музичне дітище, про яке говорили з осені - публіка бурхливо обговорює.

Так, Винник з Поляковою в ефірі "Квартал 95" презентували на Новий рік пісню "Довгоноге щастя". Відповідне відео опубліковане в Instagram артистів, передає Politeka.net. Оля з'явилася на сцені в сріблястому міні-вбранні з бахромою, а її колега в незвичайному піджаку з блискучою вишивкою.

Заспівати дуетом запропонувала Оля ще роки 3-4 тому. Весь цей час у Винника не доходили руки реалізувати цюпривабливу ідею. Текст пісні з'явився трохи більше року тому, якраз, коли співак заразився коронавірусом, тому довелося знову відкласти роботу. І ось днями глядачі змогли все ж споглядати, що вийшло у Винника з Поляковою.

Публіка жадібно коментує дует. Більшість хвалять "дітище" артистів, але знайшлися й ті, кому їх творчість зовсім не сподобалося, більш того, Виннику ставлять в докір, що він заспівав зі скандальною Поляковою.

"Мені вже ця пісня голову заїла ❤️"

"Олег Анатолійович, я вже вивчила текст на пам'ять!!!😉❤ дует - бомба🔥 🔥 🔥"

"Ваше дітище... це ви з Олею написали? Це супер!!! 👏 🔥Ми всі чекаємо відповідь❤️🙌"

"Олег, не опускайтеся до вульгарності"

"Як же далекі ви стаєте від по-справжньому народного артиста, нагадуючи російський шоубіз з камзольчиками і легковагими пісеньками. Де колишній Винник?"

"Це було просто чудово!😍 🔥 Дивилися виступ, затамувавши подих! І Ваша з @polyakovamusic дитинка, вийшла неземною❤️🔥"

Нагадаємо, Олег Винник разом з Поляковою запалили на сцені "Вечірнього Кварталу": "Довгоноге щастя"

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