Украинские артисты Олег Винник и Оля Полякова, наконец, "родили" свое музыкальное детище, о котором говорили с осени - публика бурно обсуждает.

Так, Винник с Поляковой в эфире "Квартал 95" презентовали на Новый год песню "Длинноногое счастье". Соответствующее видео опубликовано в Инстаграм артистов, передает Politeka.net. Оля появилась на сцене в серебристом мини-наряде с бахромой, а ее коллега в необычном пиджаке с блестящей вышивкой.

Спеть дуэтом предложила Оля еще года 3-4 назад. Все это время у Винника не доходили руки реализовать эту заманчивую идею. Текст песни появился чуть более года назад, как раз, когда певец заразился коронавирусом, поэтому пришлось снова отложить работу. И вот на днях зрители смогли все же лицезреть, что получилось у Винника с Поляковой.

Публика жадно комментирует дуэт. Большинство хвалят "детище" артистов, но нашлись и те, кому их творчество совсем не понравилось, более того, Виннику ставят в укор, что он спелся со скандальной Поляковой.

"Мне уже эта песня голову заела ❤️"

"Олег Анатольевич, я уже выучила текст на память!!!😉❤ дуэт - бомба🔥🔥🔥"

"Ваше детище... это вы с Олей написали? Это супер!!! 👏🔥Мы все ждём ответ❤️🙌"

"Олег, не опускайтесь до пошлости"

"Как же далеки вы становитесь от по-настоящему народного артиста, напоминая российский шоубиз с камзольчиками и легковесными песенками. Где прежний Винник?"

"Это было просто прекрасно!😍🔥 Смотрели выступление, затаив дыхание! И Ваш с @polyakovamusic ребёночек, вышел неземным❤️‍🔥"

Напомним, Олег Винник вместе с Поляковой зажгли на сцене "Вечернего квартала": "Длинноногое счастье"

Как сообщала Politeka, Олег Винник после разлуки с любимицей на шоу "Маска" появился с ее мини-копией: "Где кольца покупал?"

Также Politeka писала, без мужа и детей: Полякова призналась, почему Новый год встретит не дома