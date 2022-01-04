Як передає Politeka.net, Руслана Лижичко є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на міжнародному конкурсі "Євробачення" у 2004-му році.
Так, цього разу Руслана засвітилася на програмі "Світське життя". Як відомо, вона стала першою співачкою яка пішла в народні депутати України. Катя Осадча запитала, чи звали Руслану цього року знову зайняти місце у Верховній Раді України.
"Не було проблем навіть стати президентом", — видала Руслана.
"Після Майдану була дуже велика хвиля і мене дуже просили балотуватися в президенти. Я не кажу, що стала б президентом, але це могло бути, я могла балотуватися", — пояснила співачка.
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"Кать, ну що я можу сказати, це не моя гра. Напевно моє нутро не витримує ці розклади. На сцені я та, хто я є", — підсумувала Руслана.
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