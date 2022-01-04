Як повідомляє Politeka.net, Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка в парі з Дмитром Дікусаром брала участь в "Танцях з зірками" вирішила відкрити закулісся проекту. У своїх Instagram-сторіс дівчина показала кадри з репетицій і підготовок, а також розповіла деякі подробиці постановок.

Так, серед іншого Ольга поділилася, що в п'ятому ефірі їй довелося склеювати п'яльці на руках, щоб станцювати вальс. За словами спортсменки, її пальці весь час в розтопирку, так що склеювала їх.

"А ще я склеювала свої пальці, щоб якось звикнути до того, як вони повинні бути під час вальсу. Думала, може допоможе. Сподіватися. Вони у мене вічно в розтопирку. Кисті мої не самі жіночні і мені доводилося над ними працювати. Пашка намагався з них зробити щось красиве. Начебто трошки вийшло", - розповіла Харлан і показала відео, на якому продемонструвала руку зі склеєними пальцями.

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