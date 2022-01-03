Так, на одній з фан-сторінок 74-річної Ротару в Instagram опублікували архівне фото, яке було зроблено, скоріш за все, років 12-13 тому, передає Politeka.net. Онуки артистки Анатолій і Соня постали ще зовсім дітьми, хоча зараз їм вже 27 і 20 років.
Сімейство, схоже, знаходилося на зимовому курорті. Кадр був зроблений під час новорічних свят, про що явно говорить прикрашена ялинка на задньому тлі. Ротару була в лижному костюмі з рожевою курточкою і білими штанами, шапці та сонцезахисних окулярах. Її онуки також були тепло одягнені. Всі троє при цьому посміхалися, але більше всіх Софія Михайлівна.
"З добрим ранком Вас і хорошим днем! Нехай удачі і добра буде багато в ньому! Нехай подарує сонця промінь нові мрії, щоб весь прийдешній рік посміхалися Ви!", - йдеться в підписі.
"Як швидко плине час..."; "Молода, як дівчинка. 👏❤️"; "Краса наша❤️🙌 🎼 💫", - коментують побачене користувачі.
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Раніше рідна сестра Ротару Ауріка розповідала в інтерв'ю, де і з ким зараз живе Софія. Співачка живе з єдиним сином Русланом і його дружиною Світланою в будинку в Конча-Заспі. Дорослі онуки приїжджають тільки на свята. Соня, зокрема, живе і навчається аж у Нью-Йорку.
Ауріка підтвердила, що її сестра веде відокремлений спосіб життя, тому що їй так подобається. Софія Михайлівна майже ніколи не відвідує світських заходів - остання активність спостерігалася напередодні Нового року, коли співачка виступила і на "Пісні року" в Москві, і на святковому концерті "Вечірнього кварталу".
Нагадаємо, що Софія Ротару вразила ефектним виглядом на святкуванні Нового року:"Королева краси".
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