Унікальний кадр легендарної співачки Софії Ротару в оточенні улюблених онуків Анатолія і Соні з'явився в Мережі - публіка в захваті.

Так, на одній з фан-сторінок 74-річної Ротару в Instagram опублікували архівне фото, яке було зроблено, скоріш за все, років 12-13 тому, передає Politeka.net. Онуки артистки Анатолій і Соня постали ще зовсім дітьми, хоча зараз їм вже 27 і 20 років.

Сімейство, схоже, знаходилося на зимовому курорті. Кадр був зроблений під час новорічних свят, про що явно говорить прикрашена ялинка на задньому тлі. Ротару була в лижному костюмі з рожевою курточкою і білими штанами, шапці та сонцезахисних окулярах. Її онуки також були тепло одягнені. Всі троє при цьому посміхалися, але більше всіх Софія Михайлівна.

"З добрим ранком Вас і хорошим днем! Нехай удачі і добра буде багато в ньому! Нехай подарує сонця промінь нові мрії, щоб весь прийдешній рік посміхалися Ви!", - йдеться в підписі.

"Як швидко плине час..."; "Молода, як дівчинка. 👏❤️"; "Краса наша❤️🙌 🎼 💫", - коментують побачене користувачі.

Раніше рідна сестра Ротару Ауріка розповідала в інтерв'ю, де і з ким зараз живе Софія. Співачка живе з єдиним сином Русланом і його дружиною Світланою в будинку в Конча-Заспі. Дорослі онуки приїжджають тільки на свята. Соня, зокрема, живе і навчається аж у Нью-Йорку.

Ауріка підтвердила, що її сестра веде відокремлений спосіб життя, тому що їй так подобається. Софія Михайлівна майже ніколи не відвідує світських заходів - остання активність спостерігалася напередодні Нового року, коли співачка виступила і на "Пісні року" в Москві, і на святковому концерті "Вечірнього кварталу".

Нагадаємо, що Софія Ротару вразила ефектним виглядом на святкуванні Нового року:"Королева краси".

Раніше Politeka повідомляла, що невістка Софії Ротару засвітила інтер'єр їх розкішного особняка: величезна плазма і шикарний стіл

Також Politeka писала, що син Софії Ротару на рідкісному сімейному фото показав обраницю сина і нареченого-мільйонера своєї дочки: "з дітьми...".