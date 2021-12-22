Как пишет Politeka.net, 74-летняя популярная украинская певица София Ротару продолжает активно гастролировать и радовать поклонников на сцене. Кроме этого, певица часто публикует личные фото и видео на своей странице в Instagram. Также фотографии появляются на фан-страницах Софии Ротару.
На этот раз на одной из них опубликовали фотографию со съемок новогодней ночи много лет назад, где Ротару была в стильной кожаной косухе.
"Наша Любимая, Очаровательная и прекрасная София Михайловна ❤️ На съемках Новогодней ночи на первом.
В номере в стиле 90-х была исполнена наша любимая песня "Хуторянка" ❤️", - написали на фан-странице в Instagram.
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Как видим на фото позировала не только Ротару, но и молодые парни в кожаных костюмах и девушки в красивых черных пиджаках.
В комментариях поклонники оставили много положительных реакций на опубликованную фотографию.
Ранее Politeka писала, что невестка Софии Ротару с "изюминкой" засветилась в компании Ефросининой: "Какие все красивые!".
Напомним, что София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на новогоднем квартале: "Такое чувство...".
А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара".