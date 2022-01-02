Легендарна співачка Софія Ротару показала, як відсвяткувала Новий рік у колі найближчих – до артистки на свято традиційно приїхали син і онуки.

Як передає Politeka.net, 74-річна Софія Ротару опублікувала в Instagram кадри святкування Нового року. Артистка за традицією зібрала у себе вдома всіх своїх рідних. На фото засвітився її єдиний син Руслан Євдокименко з дружиною, а також внучка Соня і онук Анатолій. Зоряне сімейство позувало на тлі красивої ялинки.

"Бережіть своїх близьких! З Новим роком!",- підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу привітань і побажань.

"Щастя Вас бачити! Благо дарую вам! Ваша нова пісня це щось чудове! Ще раз дякую вам!", "Королева краси, неймовірна, гарна молода", "Зразкова сім'я! Щастя вам, процвітання, любові у всіх проявах, тепла, сімейного затишку, здоров'я і довгих творчих років!", "Як радісно бачити Вас! Найкраща! З Новим роком! Бережіть себе!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Софія Євдокименко показала, де і з ким проводить час у Києві.

Як повідомляла Politeka, Руслан Євдокименко на рідкісному сімейному фото показав обраницю сина: "з дітьми...".

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