Відома актриса, головна героїня 1-го сезону "Холостячки" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина розповіла, як її власний син залишив її в дурнях.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні шоу"Холостячка". Також актриса є суддею шоу" Україна має талант " разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина розповіла, як її син Платон залишив її "дурочкою". Раніше актриса вважала себе майстром карткових ігор, однак, її син зміг виграти у неї 4 рази.

"Щоб ви знали, я завжди була майстром карткових ігор. Ну принаймні, коли грала в "Дурня". А сьогодні мій син чотири рази залишив мене дурепою. Ось це майстерність", - розповіла Ксенія Мішина.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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