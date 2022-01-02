Александр Эллерт поехал в Карпаты со своей единственной дочерью, чтобы отпраздновать новогодние праздники в снежной атмосфере.

Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram в разделе Stories, 33- летний комик решил показал, как весело проводит время со своей дочерью-подростком Элиной.

В первой истории Александр вышел на балкон номера и его внимание привлекли огромные сосульки, которые свисали над ними. Он полез достать одну из них под хохот своей дочери.

«Мы знали, что 2 января будет снегопад поэтому уехали в отель в горах», - сообщил Эллерт.

Во второй истории шоумен с Элиной в полном снаряжении были готовы к катанию на лыжах.

Ранее Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем…"

Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.

А еще Politeka сообщала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".