Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.
Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина рассказала, как её сын Платон оставил её "дурочкой". Ранее актриса считала себя мастером карточных игр, однако, её сын смог выиграть у неё 4 раза.
"Чтобы вы знали, я всегда была мастером карточных игр. Ну по крайней мере, когда играла в "Дурака". А сегодня мой сын четыре раза оставил меня дурочкой. Вот это мастерство", — рассказала Ксения Мишина.
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Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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