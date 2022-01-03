Известная актриса, главная героиня 1-го сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина рассказала, как её собственный сын оставил её в дураках.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина рассказала, как её сын Платон оставил её "дурочкой". Ранее актриса считала себя мастером карточных игр, однако, её сын смог выиграть у неё 4 раза.

"Чтобы вы знали, я всегда была мастером карточных игр. Ну по крайней мере, когда играла в "Дурака". А сегодня мой сын четыре раза оставил меня дурочкой. Вот это мастерство", — рассказала Ксения Мишина.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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