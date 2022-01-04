Так, 37-річна Полякова в програмі "Зірковий шлях" відповіла на питання, хто більше боявся запускати спільне шоу, передає Politeka.net.
За словами Олі, її 42-річна напарниця дуже педантична і продумує кожну дрібницю, намагаючись довести все до ідеалу. Співачка зізналася, що Єфросиніна довго сумнівалася і навіть пропонувала запросити в якості ведучих ще когось із зірок.
"Маша, по-перше, дуже обережна, по-друге, перфекціоністка. Вона не може піти на щось, гарненько не подумавши. Вона довго сумнівалася, пропонувала інших якихось ще дівчат. І я завжди їй говорила, у них немає того досвіду, немає того віку, тому що треба дожити до тих років... пожити з чоловіком, народити дітей... У нас багато зірок, у яких немає цього досвіду, щоб говорити на всі теми", - розповіла Полякова.
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Зазначимо, на сьогодні вже вийшло сім випусків "Дорослих дівчат". Маша з Олею обговорюють найбільш цікаві, актуальні і навіть незручні теми. Знаменитості обіцяли шанувальникам, що буде "гостро, гаряче і з гумором", і успішно дотримуються свого плану.
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