Відома співачка і дружина продюсера Потапа - Настя Каменських вразила шикарним виглядом в сукні до берда поруч з Потапом.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу"Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Настя Каменських позує в шикарній сукні золотого кольору з розрізом до стегна зі своїм чоловіком Потапом. Варто відзначити, що плаття Каменських відмінно підкреслює її ідеальну фігуру.

"Хочеться написати ще раз-з Новим Роком, кохані! 🥰



Як ви? Як відсвяткували? Або ще святкуєте?", — запитала Настя Каменських у своїх шанувальників.

Фанати співачки залишили безліч коментарів під фото: "Як же ви красиво виглядаєте🔥❤️ сукня вогонь на дівчинці бомбі!", "Краща пара України", "Голлівудська пара", "Немає слів, щоб описати наскільки я захоплююся цією фотографією, як ніби на червону доріжку Греммi!!", "Захоплююся вашою фігурою, Настя! Ви велика молодець".

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