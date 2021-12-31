Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Алексей Потапенко несколько лет назад решили пожениться. Звезды изначально были частью музыкального дуэта "Потап и Натся", а теперь строят сольные карьеры. Также артисты ведут активно странички в Инстаграм, где делятся многим интересным.
На новых сторис Настя показала, как застукала Потапа. Алексей в руках держал прозрачную миску с оливье.
"Мой муж уже ест оливье. У вас тоже так?", - написано было на сторис.
53% фанатов нажали ответ "Да" и 47% нажали на ответ "Нет".
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"Новый год завтра начинается, почему ты уже ешь оливье?", - спросила Настя в сторис.
"Праздник начинается тогда когда ты его начинаешь? Я его начинаю прямо сейчас", - ответил Потап, а после этого Настя засмеялась.
На втором сторис Каменских продолжила шутить.
"Ты что, сьел все оливье?", - спросила Настя.
"Не было там оливье", - сказал Потап.
"Как не было?", - поинтересовалась Каменских.
"Оно было плохое, оно было не вкусное. Тебе не понравится", - отшутился Потап.
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