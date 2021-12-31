Певица Настя Каменских показала, как застукала своего мужа Алексея Потапенко (Потапа) на "горячем".

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Алексей Потапенко несколько лет назад решили пожениться. Звезды изначально были частью музыкального дуэта "Потап и Натся", а теперь строят сольные карьеры. Также артисты ведут активно странички в Инстаграм, где делятся многим интересным.

На новых сторис Настя показала, как застукала Потапа. Алексей в руках держал прозрачную миску с оливье.

"Мой муж уже ест оливье. У вас тоже так?", - написано было на сторис.

53% фанатов нажали ответ "Да" и 47% нажали на ответ "Нет".

"Новый год завтра начинается, почему ты уже ешь оливье?", - спросила Настя в сторис.

"Праздник начинается тогда когда ты его начинаешь? Я его начинаю прямо сейчас", - ответил Потап, а после этого Настя засмеялась.

На втором сторис Каменских продолжила шутить.

"Ты что, сьел все оливье?", - спросила Настя.

"Не было там оливье", - сказал Потап.

"Как не было?", - поинтересовалась Каменских.

"Оно было плохое, оно было не вкусное. Тебе не понравится", - отшутился Потап.

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