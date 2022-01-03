Известная певица и жена продюсера Потапа - Настя Каменских поразила шикарным видом в платье до берда рядом с Потапом.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Настя Каменских позирует в шикарном платье золотого цвета с разрезом до бедра со своим мужем Потапом. Стоит отметить, что платье Каменских отлично подчеркивает её идеальную фигуру.

"Хочется написать еще раз - с Новым Годом, любимые! 🥰



Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?", — спросила Настя Каменских у своих поклонников.

Фанаты певицы оставили множество комментариев под фото: "Как же вы красиво выглядите🔥❤️ платье огонь на девочке бомбе!", "Лучшая пара Украины", "Голливудская пара", "Нет слов, чтобы описать насколько я восхищаюсь этой фотографией, как будто на красную дорожку Греми!!", "Восхищаюсь вашей фигурой, Настя ! Вы большая молодец".

Ранее сообщалось, Каменских с малышкой на руках похвасталась идиллией с Потапом: "Настя на себя не похожа совсем"

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Politeka рассказывала, Каменских устроила зажигательные танцы, подчеркнув фигуру лосинами: "Ну как же она красива, просто мечта"