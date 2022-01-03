Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Полякова є зірковим детективом в шоу "Маска" разом з Олегом Винником, Андрієм Данилком, Настею Каменських і Дзідзьо.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова розповіла про свій стан. Як відомо, раніше співачка розповідала про те, що хвороба підкосила її здоров'я і їй довелося скасувати свій похід на новорічні корпоративи.

"Дорогі, улюблені Мої, як Ви там? Я очухалась, я здорова і всіх чекаю скрізь, а особливо в кіно. Багато хто запитує, що це за фільм? На якому каналі йде? Як ми можемо подивитися? Хлопці, ноги в руки і йдемо в кіно. У всіх кінотеатрах України - "Зірки за обміном" чекають вас", - розповіла Ольга Полякова.

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