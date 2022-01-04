Парочка проводить новорічні канікули в Дубаї. Погода на фешенебельному курорті залишає бажати кращого: замість сонця і пляжу - дощі і готель, але це не заважає їм насолоджуватися відпочинком. Рибак і його кохана Аліна Смирнова знімають смішні ролики та викладають у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
На цей раз Андрій з дівчиною після новорічних застіль вирішили поправити здоров'я за допомогою тренування, але щось пішло не так. Рибак приготувався віджиматися, а Аліна розташувалася у нього на спині. Екс-фаворит "Холостячки" насилу віджався один раз і звалився на плитку.
"Вирішив трохи підкачатися!💪", - підписав він кадри.
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Як відомо, після провалу в першому сезоні "Холостячки" Рибак повернувся до своєї колишньої дівчини і почав все з чистого аркуша. Парочка вже більше року живе разом в Києві, багато подорожує і ділиться кадрами сімейної ідилії.
До цього вони веселили підписників інтригуючими кадрами в рушниках, які, в підсумку, зірвали під музику, а під ними виявилися цілком собі одягненими.
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