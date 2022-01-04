Парочка проводит новогодние каникулы в Дубае. Погода на фешенебельном курорте оставляет желать лучшего: вместо солнца и пляжа - дожди и отель, но это не мешает им наслаждаться отдыхом. Рыбак и его возлюбленная Алина Смирнова снимают смешные ролики и выкладывают у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
В этот раз Андрей с девушкой после новогодних застолий решили поправить здоровье с помощью тренировки, но что-то пошло не так. Рыбак приготовился отжиматься, а Алина расположилась у него на спине. Экс-фаворит "Холостячки" с трудом отжался один раз и рухнул на плитку.
"Решил немного подкачаться!💪", - подписал он кадры.
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Как известно, после провала в первом сезоне "Холостячки" Рыбак вернулся к своей бывшей девушке и начал все с чистого листа. Парочка уже более года живет вместе в Киеве, много путешествует и делится кадрами семейной идиллии.
До этого они веселили подписчиков интригующими кадрами в полотенцах, которые, в итоге, сорвали под музыку, а под ними оказались вполне себе одетыми.
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