Парочка проводит новогодние каникулы в Дубае. Погода на фешенебельном курорте оставляет желать лучшего: вместо солнца и пляжа - дожди и отель, но это не мешает им наслаждаться отдыхом. Рыбак и его возлюбленная Алина Смирнова снимают смешные ролики и выкладывают у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В этот раз Андрей с девушкой после новогодних застолий решили поправить здоровье с помощью тренировки, но что-то пошло не так. Рыбак приготовился отжиматься, а Алина расположилась у него на спине. Экс-фаворит "Холостячки" с трудом отжался один раз и рухнул на плитку.

"Решил немного подкачаться!💪", - подписал он кадры.

Пользователи обсуждают увиденное:

"Братец, ты знаешь, кто пример 😎"

"В семье наглеть должен только одна. 👍😀"

"Спорт сила🔥🔥👏"

Как известно, после провала в первом сезоне "Холостячки" Рыбак вернулся к своей бывшей девушке и начал все с чистого листа. Парочка уже более года живет вместе в Киеве, много путешествует и делится кадрами семейной идиллии.

До этого они веселили подписчиков интригующими кадрами в полотенцах, которые, в итоге, сорвали под музыку, а под ними оказались вполне себе одетыми.

Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак похвастался путешествием с возлюбленной в Дубай: "Нам очень повезло"

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