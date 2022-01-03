Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.
Так, цього разу переможниця дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Даша Квіткова показала себе в незвичайній позі, акцентуючи увагу на своїх ідеальних ногах.
"Не завжди життя - це карнавал емоцій і подій
Іноді може здаватися, що ти просто проживаєш дні, не наповнюєш їх змістом. Після таких думок апатія стає ще більше, як результат - замкнуте коло
Якщо вам знайомі ці почуття - знайте, що позитивні зміни не відбуваються з поганого стану. У вашому житті вже є сенс, просто він вам не підходить, він не ваш через внутрішній дисбаланс.
Для початку потрібно знайти гармонію з собою, чути свої почуття і бажання, поважати та любити себе
Коштувати знайти себе - і сенс життя не змусить довго чекати", - висловилася Даша Квіткова.
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