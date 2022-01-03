Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою 1 + 1. Знаменитість до 2010 року була в цивільному шлюбі з ведучим Андрієм Доманським, від якого народила дочку Василину. Зараз дівчинці вже 14 років і вона росте справжньою красунею. Лідія іноді ділиться спільними фото з дочкою в Instagram.

І цей раз не став винятком, адже Таран розмістила новий пост у своєму блозі. На фото Лідія позувала поруч з Василиною, яка була з укулеле (маленьким аналогом гітари, - прим. ред.).

"Здогадайтеся, хто з нас їде в табір зі здоровим харчуванням і художньою самодіяльністю, а хто залишається доїдати самі знаєте які салати, в тиші і повертатися до роботи, а тут вже і до Різдва потрібно бути готовим, живі є? Будемо варити кутю?",- запитала Лілія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Що за табір? Дайте посилання", " красиві дівчатка. Вдалого відпочинку Василині, а мамі сили і натхнення!!", "Дивився вчора ТСН. Напевно мама в табір, а Василина до роботи. Нове покоління приходить".

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