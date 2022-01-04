Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук продемонструвала кадри з новорічної фотосесії зі своїм старшим сином Глібом (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Коли мені було 5 років, мама завжди твердила мені, що найважливіше в житті — бути щасливим. Коли я пішов до школи, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я написав "щасливим". Мені сказали - "Ти не зрозумів завдання", а я відповів - "Ви не зрозуміли життя"", - висловилася Анна Саліванчук.

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