Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук продемонстрировала кадры с новогодней фотосессии со своим старшим сыном Глебом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда мне было 5 лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал "счастливым". Мне сказали – "ты не понял задание", а я ответил — "вы не поняли жизнь"", — высказалась Анна Саливанчук.

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