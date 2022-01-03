Українська танцівниця, хореограф і переможець "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова знайшла себе в аналогічному шоу, тільки в Грузії.

33-річна Гвоздьова вирішила спробувати свої сили в ролі хореографа-постановника на грузинських "Танцях з зірками". Дівчину в проект покликав її давній друг і партнер ще по шоу "Танцюють всі" Євгеній Карякін. Гвоздьова поставила кілька номерів для International-ефіру і розповіла про свої відчуття у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Танці з зірками. Грузія! Продовжую ставити танці і ловлю себе на думці, що я зараз перебуваю у фазі свого танцювального зростання і розвитку, - зізналася Ілона, - Круто, що є можливість постійного обміну досвідом і мотивація бути краще, швидше, сильніше і цікавіше! А що вас надихає і мотивує у вашій роботі?"

Гвоздьова опублікувала серію фото, зроблених під час грузинських "Танців з зірками". Зокрема, вона створила постановку в африканському стилі, яка відкривала ефір, індійський танець, ча-ча-ча, вальс та український народний танець.

"Перші враження дуже приємні і від країни, і від шоу, і від учасників в цілому... Все так по-доброму, відкрито, щиро і без скелетів в шафі. Судді кажуть зауваження по справі, досить жорстко судять, але як на мене справедливо", - раніше ділилася вона враженнями.

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