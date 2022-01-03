Блогерка Катерина Репяхова жорстко відповіла на образливі коментарі, в яких люди висміювала її різницю в зростанні з Віктором Павликом.

Як пише Politeka.net, у своїх сторіз 27-річна дружина 56-річного співака показала іншу сторону популярності.

Репяхова звернула увагу на негативні коментарі, які люди залишають під їх з Павликом спільними фото. Так, деяким коментаторам здалося, що на одному зі знімків дівчина навмисно сутулиться, так як нібито соромиться їх з чоловіком різниці в зростанні.

"Що з поставою, чому горбитесь?", - написала перша коментаторка.

"Щоб здаватися нижче. І без каблуків, все одно вище", "щоб не дуже стирчати над гномом", - тут же відповіли їй інші.

Репяхова назвала подібні претензії зворотною стороною блогерства.

"А тепер про інший бік блогерства. Мені щиро шкода нещасних людей, як троє цих і всі, хто це лайкає", - написала дружина Павлика.

Вона додала, що різниця в зростанні з чоловіком її нітрохи не бентежить.

"Для всіх нещасних і заздрісних, я жодного дня не комплексувала з приводу різниці в зростанні з чоловіком. А вам бажаю, щоб ваше серце стало добрим, інакше жити такими жах жахливий", - підсумувала Репяхова.

Відомо, що зростання Віктора Павлика - 1,63 м.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика взяла сина і Покотила в Івано-Франківськ.

Як повідомляла Politeka, Репяхова покрасувалася сімейним луком з Павликом, розповівши про особливий Новий Рік.

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