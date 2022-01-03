Так, дружина Дмитра Ірина, яка є одним з менеджерів проекту MONATIK, опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина постала в літній сукні бежевого відтінку з високим розрізом внизу і пояском на талії, а також стильних кедах, передає Politeka.net.
Демічева кокетливо підняла ніжку та скуйовдила волосся рукою.
"Одного разу в Майамі ✨", - підписала вона фото.
Користувачі кинулися обговорювати її лук. При цьому багато хто звернув увагу на зачіску:
"Що з вашим волоссям?"
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"що з волоссям постійно?)"
"Красуууня❤️😍"
"Вау вау вау"
До цього дружина Монатіка виставляла фото, на якому позувала в іншій сукні. Ірина підкорювала американців в довгому вбранні персикового відтінку з мереживною обробкою. Дівчина похвалилася, мовляв, з першої примірки зрозуміла, що це саме її плаття, - так ідеально воно сіло.
"Відчуваєш себе, як на килимовій доріжці. Така красотища і всього лише з 1 приміркою - захоплення і вдячність❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - ділилася знаменитість.
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