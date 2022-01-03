Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина Демічева викликала бурю в Мережі свіжим фото з Майамі, де проводить свої новорічні канікули.

Так, дружина Дмитра Ірина, яка є одним з менеджерів проекту MONATIK, опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина постала в літній сукні бежевого відтінку з високим розрізом внизу і пояском на талії, а також стильних кедах, передає Politeka.net.

Демічева кокетливо підняла ніжку та скуйовдила волосся рукою.

"Одного разу в Майамі ✨", - підписала вона фото.

Користувачі кинулися обговорювати її лук. При цьому багато хто звернув увагу на зачіску:

"Що з вашим волоссям?"

"що з волоссям постійно?)"

"Красуууня❤️😍"

"Вау вау вау"

До цього дружина Монатіка виставляла фото, на якому позувала в іншій сукні. Ірина підкорювала американців в довгому вбранні персикового відтінку з мереживною обробкою. Дівчина похвалилася, мовляв, з першої примірки зрозуміла, що це саме її плаття, - так ідеально воно сіло.

"Відчуваєш себе, як на килимовій доріжці. Така красотища і всього лише з 1 приміркою - захоплення і вдячність❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - ділилася знаменитість.

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