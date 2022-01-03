Ольга Сумська, яка має звання народної та заслуженої артистки України, показала себе без фільтрів, покрасувавшись на камеру.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною вітчизняною актрисою, якій зараз 55 років. Зірка майже 40 років грає в театрі і кіно, дебютувавши в картині "Вечори на хуторі біля Диканьки" в 1983 році. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому сторіс Сумська показала себе без фільтрів, демонструючи результат процедури, яку зробила.

"Ви бачите результат?",- запитала Ольга і запропонувала натиснути "Так" або "ні".

"Відео без фільтрів. Подивіться, як працює процедура глоусолюшен. Прекрасний ліфтинг, пропадають набряки, шкіра відновлена", - написала Ольга.

"Ну від, дівчатка. Я після процедури глоусолюшен, ви можете подивитися, наскільки яскравий ефект", - сказала Ольга.

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