Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной отечественной актрисой, которой сейчас 55 лет. Звезда почти 40 лет играет в театре и кино, дебютировав в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" в 1983 году. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом сторис Сумская показала себя без фильтров, демонстрируя результат процедуры, которую сделала.
"Вы видите результат?", - спросила Ольга и предложила нажать "Да" или "Нет".
"Видео без фильтров. Посмотрите, как работает процедура глоусолюшен. Прекрасный лифтинг, пропадают отеки, кожа восстановлена", - написала Ольга.
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"Ну от, девочки. Я после процедуры глоусолюшен, вы можете посмотреть, насколько яркий эффект", - сказала Ольга.
Напомним, Сумская засветила, как проводит праздники со своим мужем Борисюком
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