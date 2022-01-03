Ольга Сумская, которая имеет звание Народной и Заслуженной артистки Украины, показала себя без фильтров, покрасовавшись на камеру.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной отечественной актрисой, которой сейчас 55 лет. Звезда почти 40 лет играет в театре и кино, дебютировав в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" в 1983 году. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом сторис Сумская показала себя без фильтров, демонстрируя результат процедуры, которую сделала.

"Вы видите результат?", - спросила Ольга и предложила нажать "Да" или "Нет".

"Видео без фильтров. Посмотрите, как работает процедура глоусолюшен. Прекрасный лифтинг, пропадают отеки, кожа восстановлена", - написала Ольга.

"Ну от, девочки. Я после процедуры глоусолюшен, вы можете посмотреть, насколько яркий эффект", - сказала Ольга.

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