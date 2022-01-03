Як Politeka.net, Монатік з дружиною і синами відправився на свята до Флориди, США. Дмитро та Ірина публікують у соцмережі кадри з подорожі. Судячи з геометкам, сімейство знаходиться зараз в Майамі.
Так, у новому пості Діма Монатік показав кадри, зняті в місцевому музеї графіті. Артист позував у чорній футболці і шортах.
На пост відреагували не тільки шанувальники Діми Монатіка, але також і колега, українська співачка Надя Дорофєєва. У коментарях вона поставила сердечко.
"Фантастика", - написала дружина артиста Ірина Демічева.
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"Ви як завжди красивий", "клас!", "Красиво", - пишуть в коментарях шанувальники Діми Монатіка.
До цього дружина Монатіка показувала, як вони всією сім'єю відвідали місцевий луна-парк. Діти були в захваті від кількості найрізноманітніших атракціонів. Як зізналася Ірина Демічева, вона з хлопчиками вибирала"не найстрашніші".
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